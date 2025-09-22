Женщинам назвали самую важную вещь на приеме у гинеколога

Гинеколог Нанаяккара: Боль при месячных не является нормой

Врач-гинеколог Пав Нанаяккара назвала самую важную вещь, о которой женщины должны знать на приеме у гинеколога. Ее цитирует The Guardian.

Нанаяккара заявила, что боль во время месячных или в другие дни цикла не является нормой и, если врач предлагает терпеть и ничего не делать, надо обратиться к другому специалисту. Она пояснила, что из-за подобной невнимательности врачей женщины годами не получают лечения и их состояние ухудшается. «Это одна из самых распространенных историй: ко мне приходят женщины, которые постоянно живут с болью. Они обращаются к врачам, но те списывают симптомы на менструальную боль или тревожность», — рассказала гинеколог.

По ее мнению, если врач отмахивается от жалоб, то надо найти другого специалиста, который сможет выяснить причину болезненных ощущений. Пациентки имеют на это право как в частных, так и в государственных организациях здравоохранения.

