Из жизни
02:01, 22 сентября 2025Из жизни

Врачи чуть не разобрали на органы живого пациента

В США молодой врач в последний момент спас мужчину в коме от изъятия органов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Regis Duvignau / Reuters

В США 22-летнего Ларри Блэка-младшего, находящегося в коме, ошибочно признали кандидатом в доноры и подготовили к операции по изъятию органов. Как сообщает CNN, от роковой ошибки его в последний момент спас молодой врач, усомнившийся в диагнозе.

Инцидент произошел еще в марте 2019 года. Блэк-младший был госпитализирован с пулевым ранением в голову, после чего врачи ввели его в медикаментозную кому. Его сестра Молли Уоттс во время визита в больницу заметила, что брат реагирует на ее просьбы морганием и движением руки, однако медики посчитали эту реакцию непроизвольной.

Вскоре с семьей мужчины связалась представительница организации, занимающейся трансплантацией органов. Она сообщила, что Блэк-младший ранее давал согласие на донорство, и предложила немедленно провести операцию. По словам его сестры, их мать долго сомневалась, но поддалась уговорам специалиста и подписала согласие.

Пациента уже доставили в операционную, когда об этом узнал его лечащий врач. Он возмутился, что забирают пациента, у которого все еще фиксировалась мозговая активность и билось сердце. Позже врач рассказывал, что к тому моменту работал в больнице всего год и не мог позволить себе ошибиться. Он ворвался в операционную, когда хирурги уже обрабатывали грудь пациента для разреза, и остановил процедуру.

Врач перестал давать Блэку-младшему седативные препараты, и через два дня тот пришел в сознание. Через неделю тот уже мог стоять.

Сейчас Блэку-младшему 28 лет. Он все еще нуждается в физиотерапии, страдает от кошмаров и признается, что после случившегося больше не хочет быть донором органов.

Ранее сообщалось, что в США женщина ожила за несколько минут до извлечения органов, едва не став жертвой транслантологов. «Я помню только чувство страха в тот момент, когда понимала, что происходит что-то ужасное, но не могла пошевелиться», — поделилась воспоминаниями она.

