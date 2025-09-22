Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:00, 22 сентября 2025Культура

Звезду «Человека-паука» срочно госпитализировали с травмой головы

Daily Mail: Том Холланд получил травму головы и был срочно госпитализирован
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mega / GC Images / Getty Images

Британский актер Том Холланд получил травму головы во время съемок новой части фильма «Человек-паук» и был срочно госпитализирован. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным источника, 29-летний артист ударился головой после падения на съемочной площадке во время исполнения одного из трюков. Его доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, уточняет газета.

Предполагается, что съемки фильма будут приостановлены на несколько недель, пока Холланд восстанавливается. Отец актера Доминик подтвердил информацию об инциденте.

Ранее звезда фильмов Marvel сообщил, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также дислексией — нарушением навыков чтения и письма.

Том Холланд наиболее известен по роли Человека-паука в киновселенной Marvel. Он также снялся в экранизации популярной компьютерной игры «Анчартед: На картах не значится», триллере «Дьявол всегда здесь» и других фильмах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Билана заподозрили в романе из-за публикации в соцсети

    Названы самые переоцененные упражнения в тренировках

    При атаке ВСУ на Крым пострадали жители Белоруссии

    В Москве начали строить новую линию метро

    Еще в одной азиатской стране прошли массовые протесты

    Спецназовец перепутал патроны и выстрелил в сослуживца 23 раза

    Российский военный Енот объяснил закапывание тяжелой техники ВСУ

    Появились снимки без фотошопа звезды «Дневников вампира» Нины Добрев в купальнике

    Раскрыты простые методы улучшения работы памяти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости