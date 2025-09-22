Звезду «Человека-паука» срочно госпитализировали с травмой головы

Daily Mail: Том Холланд получил травму головы и был срочно госпитализирован

Британский актер Том Холланд получил травму головы во время съемок новой части фильма «Человек-паук» и был срочно госпитализирован. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным источника, 29-летний артист ударился головой после падения на съемочной площадке во время исполнения одного из трюков. Его доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, уточняет газета.

Предполагается, что съемки фильма будут приостановлены на несколько недель, пока Холланд восстанавливается. Отец актера Доминик подтвердил информацию об инциденте.

Ранее звезда фильмов Marvel сообщил, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также дислексией — нарушением навыков чтения и письма.

Том Холланд наиболее известен по роли Человека-паука в киновселенной Marvel. Он также снялся в экранизации популярной компьютерной игры «Анчартед: На картах не значится», триллере «Дьявол всегда здесь» и других фильмах.