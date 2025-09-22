Звезду Comedy Woman довели до слез на съемках популярного шоу

Комик Соболев заявил, что артистку Сысоеву довели до слез на шоу «Токсики»

Бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Надежда Сысоева плакала на съемках популярного интернет-шоу «Токсики», в котором высмеивают звезд. Об этом в беседе с журналистом Кареном Адамяном, запись которой доступна во «ВКонтакте», заявил один из ведущих шоу, юморист Илья Соболев.

Адамян попросил подробнее рассказать о конфликте Сысоевой с комиком Яном Зубковым, который на съемках шоу «Токсики» рассказывал шутки про артистку и сильно рассердил ее. Соболев в ответ пояснил, что при монтаже из выпуска удалили две шутки Зубкова, которыми комик довел звезду Comedy Woman до слез.

«Последние две шутки, которые были вырезаны, они ударили прямо в самое сердце, и все, она сломалась. Я вставал, ее утешал, успокаивал», — вспомнил Соболев и уточнил, что шутки Зубкова, из-за которых артистка заплакала, были посвящены в том числе ее покойной матери.

Выпуск проекта «Токсики» с участием Сысоевой вышел в декабре. Артистка на съемках резко реагировала на шутки Зубкова и отвечала ему с использованием нецензурной лексики. В частности, звезду Comedy Woman возмутила шутка о новообразовании у нее в груди. После выхода выпуска многие зрители раскритиковали Сысоеву и назвали ее поведение грубым.

Перед этим артистка опровергла слухи о том, что у нее был рак груди. Сысоева заявила, что новообразование оказалось доброкачественным.