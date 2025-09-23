Ценности
19:37, 23 сентября 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса снялась топлес

Невеста певца Лепса Аврора Киба снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «обо всём,о женском»

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 26 тысяч подписчиков.

19-летняя студентка разместила снимок, на котором предстала топлес, лежа на кушетке в черных трусах. При этом она продемонстрировала обнаженные спину и ягодицы, на которые косметолог наносил средство. «Лежу с замороженной попой…» — подписала Киба пост.

Ранее в сентябре 19-летняя невеста Лепса в мини-платье и с крестом снялась в откровенных позах. Избранница артиста предстала перед камерой, сидя на кожаном диване под фиолетовым светом. Она позировала в мини-платье без рукавов и босоножках на высоких каблуках

