10:43, 23 сентября 2025Мир

Арестована глава южнокорейской секты

NYT: Арестовали главу секты Хан Хакча по делу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Полиция Южной Кореи арестовала главу секты «Церковь объединения» Хан Хакча по делу южнокорейского президента Юн Сок Ёля, подвергнутого процедуре импичмента. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, правоохранители настаивают, что 82-летняя вдова Сон Мён Муна, основателя религиозной организации, присвоила деньги своей общины и использовала их для подкупа первой леди Южной Кореи Ким Гын Хи, чтобы добиться преференций для «Церкви объединения».

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее. Прокуратура выдвинула против него обвинения в мятеже, после чего он был арестован. В апреле 2025 года Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёлю и лишил его всей полноты власти.

