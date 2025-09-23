Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 23 сентября 2025Бывший СССР

Белоруссия заявила о готовности открыть границы со страной НАТО

ГТК Белоруссии заявил о готовности открыть границы с Польшей
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Минск может открыть границы с Польшей. О соответствующей готовности заявили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии, передает РИА Новости.

«Государственный таможенный комитет готов к открытию границы с польской стороной. Ждем официального подписания польской стороной документов об открытии границы и уведомления белорусской стороны», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что на территории Белоруссии находится более 1400 грузовых транспортных средств с польской регистрацией, ожидающих выезда. В Минске в том числе выразили готовность к увеличению нагрузки, транспортного потока и товаропотока через этот участок границы.

Ранее открытие границы с Белоруссией в ночь на 25 сентября анонсировал польский премьер-министр Дональд Туск. Он объяснил, что ограничения вводились в связи с учениями России и Белоруссии «Запад-2025».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Российского блогера попросили заочно арестовать

    Показаны внутренности самого тонкого смартфона Apple

    Трамп пригрозил России

    Трамп резко раскритиковал Европу за закупку российских энергоносителей

    Двое подростков жестоко расправились с российскими пенсионерами у них в квартире

    Трамп назвал основных спонсоров конфликта на Украине

    Трампа поблагодарили за предотвращение войны Армении, Камбоджи, Руанды и Диснейленда

    США вложат миллиарды долларов в экономику постсоветской страны

    Появилось видео со спящими в московском аэропорту на матрасах пассажирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости