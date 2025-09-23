Белоруссия заявила о готовности открыть границы со страной НАТО

ГТК Белоруссии заявил о готовности открыть границы с Польшей

Минск может открыть границы с Польшей. О соответствующей готовности заявили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии, передает РИА Новости.

«Государственный таможенный комитет готов к открытию границы с польской стороной. Ждем официального подписания польской стороной документов об открытии границы и уведомления белорусской стороны», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что на территории Белоруссии находится более 1400 грузовых транспортных средств с польской регистрацией, ожидающих выезда. В Минске в том числе выразили готовность к увеличению нагрузки, транспортного потока и товаропотока через этот участок границы.

Ранее открытие границы с Белоруссией в ночь на 25 сентября анонсировал польский премьер-министр Дональд Туск. Он объяснил, что ограничения вводились в связи с учениями России и Белоруссии «Запад-2025».