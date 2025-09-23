Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:40, 23 сентября 2025Мир

Польша откроет границу с Белоруссией

Туск: Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польша откроет погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь на 25 сентября. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Onet.

«Мы приняли решение совместно с министром внутренних дел, который сегодня издаст соответствующее распоряжение о возобновлении работы железнодорожных и автомобильных пограничных переходов», — заявил Туск.

Польский премьер отметил, что граница закрывалась в связи с учениями России и Белоруссии «Запад-2025». По его словам, непосредственные причины приостановки работы погранпереходов «уже утратили силу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Военный прокомментировал удар России по объектам ВСУ за теракт в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости