Туск: Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

Польша откроет погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь на 25 сентября. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Onet.

«Мы приняли решение совместно с министром внутренних дел, который сегодня издаст соответствующее распоряжение о возобновлении работы железнодорожных и автомобильных пограничных переходов», — заявил Туск.

Польский премьер отметил, что граница закрывалась в связи с учениями России и Белоруссии «Запад-2025». По его словам, непосредственные причины приостановки работы погранпереходов «уже утратили силу».