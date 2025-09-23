Бросившую младенца в аэропорту Турции россиянку лишили родительских прав

Shot: Бросившую ребенка в аэропорту Антальи россиянку лишили родительских прав

Россиянку Екатерину Бурнашкину, бросившую младенца в аэропорту турецкой Антальи, лишили родительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, девушка расплакалась в зале суда и не согласилась с решением. Она надеется самостоятельно воспитывать дочь, которую родила и оставила в туалете воздушной гавани курортного города.

Как пишет издание, с тех пор как россиянку задержали, она ни разу не виделась с ребенком. Сейчас девочку воспитывает приемная семья, которая и потребовала лишить Бурнашкину родительских прав. Адвокат рассказал, что его клиентка много раз приезжала к дому приемных родителей, но те отказались пускать ее.

Кроме того, защита настаивает на версии, что Бурнашкина не знала о своей беременности из-за лишнего веса. Девушка заявила, что будет обжаловать решение суда. С отцом дочери она так и не связалась.

Ранее сообщалось, что приемная мать девочки, брошенной в аэропорту Антальи сразу после рождения, решила бороться за опеку над ней. Женщина очень разволновалась, когда биологическую мать ребенка выпустили из тюрьмы в Турции.

