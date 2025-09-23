Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:45, 23 сентября 2025Бывший СССР

Бывший депутат Рады назвал причины удара ВСУ по Крыму

Царев: ВСУ ударили по Крыму, чтобы нанести ущерб экономике России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по санаторию «Форос» в Крыму, чтобы нанести ущерб экономике России. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с газетой «Аргументы и факты».

«Очевидно, что киевский режим хочет таким образом запугать россиян, чтобы люди меньше ездили в Крым отдыхать. И в этом смысле это нанесение урона российской экономике. Поэтому логика здесь простая», — отметил он.

Экс-депутат подчеркнул, что цели ВСУ в России не имеют никакой связи с военной инфраструктурой.

Вечером в воскресенье, 21 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по югу Крыма. Согласно заявлению Минобороны беспилотники с фугасными боезарядами атаковали гражданские объекты в курортной зоне полуострова.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при одном условии

    Россиянам назвали причины снижения кредитных лимитов в банках

    Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Бывший депутат Рады назвал причины удара ВСУ по Крыму

    Майли Сайрус обнажила грудь для журнала

    Пилоты едва не врезались в другой самолет при посадке и довели его экипаж до дрожи и слез

    Трамп ответил на вопрос о доверии Путину

    Стало известно о гибели лам и альпак при пожаре в российском зоопарке

    Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за обвинений в адрес России

    Назван самый вредный для здоровья продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости