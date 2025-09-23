Наука и техника
04:26, 23 сентября 2025

Частое употребление популярного супа связали с риском ранней смерти

JNHA: Съедающие рамэн более 3 раз в неделю мужчины имеют повышенный риск смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Согласно данным крупного когортного исследования в префектуре Ямагата, опубликованного в Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA), мужчины младше 70 лет, регулярно съедающие лапшу три раза в неделю и чаще, имеют повышенный риск преждевременной смерти.

В исследовании приняли участие более 6700 человек старше 40 лет. Участников разделили на группы по частоте употребления рамэна: от реже раза в месяц до трех и более раз в неделю. Оказалось, что любители лапши чаще имели лишний вес, курили, употребляли алкоголь и страдали диабетом или гипертонией.

Особенно опасным оказалось сочетание регулярного потребления рамэна с привычкой выпивать бульон целиком: именно в этой группе зафиксировали наибольший рост смертности. Ученые связывают эффект в первую очередь с высоким содержанием соли и жиров, которые повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Авторы подчеркивают: исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты заставляют задуматься о том, что частое потребление рамэна может быть фактором риска для здоровья, особенно у мужчин среднего возраста.

Ранее стало известно, что кимчи — традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей — связано с улучшением показателей здоровья.

