Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:35, 17 сентября 2025Наука и техника

Популярное блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний

Nutrition Reviews: Кимчи снижает триглицериды и понижает артериальное давление
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kritchai7752 / Shutterstock / Fotodom

Кимчи, традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей, может приносить заметную пользу для здоровья, показал обзор девяти клинических исследований, опубликованный в журнале Nutrition Reviews.

Ученые из Университета Коннектикута проанализировали данные о влиянии ферментированного кимчи на организм и пришли к выводу, что его регулярное употребление связано с поддержанием правильного уровня сахара в крови, снижением триглицеридов и понижением артериального давления.

Материалы по теме:
Маринованная капуста на зиму и к столу: топ-5 рецептов
Маринованная капуста на зиму и к столу:топ-5 рецептов
27 августа 2025
«Они живут в собственном мире» Южная Корея открылась для россиян. Что поджидает там туристов?
«Они живут в собственном мире»Южная Корея открылась для россиян. Что поджидает там туристов?
28 августа 2022

Так, у участников, включавших кимчи в рацион, уровень глюкозы натощак был в среднем ниже на 1,93 миллиграммов на децилитр, триглицеридов — на 28,88 миллиграммов на децилитр, а систолическое и диастолическое давление снизилось на 3,48 и 2,68 миллиметра ртутного столба соответственно. Эти показатели считаются значимыми для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Положительный эффект наблюдался, несмотря на высокое содержание соли в продукте. Ученые предполагают, что этот фактор компенсируется действием пробиотических бактерий, возникающих в процессе ферментации. Авторы подчеркивают: все исследования проводились в Корее среди азиатского населения, поэтому необходимы новые работы в других странах, чтобы подтвердить универсальность результатов.

В мае ученые выяснили, что добавление острого перца к блюдам замедляет скорость еды и помогает снизить количество потребляемых килокалорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Россиянам пообещали заморозки

    В зоне СВО заметили танк с «мангалом судного дня»

    Евросоюз надавит на Китай и Индию в рамках санкций против России

    В российской школе на ученицу обрушился потолок

    В Греции испугались краха туризма после полного запрета на въезд россиян

    Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова сняли на видео

    Новосибирские врачи достали из головы годовалого ребенка восемь личинок

    Артемий Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии

    Военкор рассказал о передаче страной НАТО тяжелой техники «Азову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости