Популярное блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний

Nutrition Reviews: Кимчи снижает триглицериды и понижает артериальное давление

Кимчи, традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей, может приносить заметную пользу для здоровья, показал обзор девяти клинических исследований, опубликованный в журнале Nutrition Reviews.

Ученые из Университета Коннектикута проанализировали данные о влиянии ферментированного кимчи на организм и пришли к выводу, что его регулярное употребление связано с поддержанием правильного уровня сахара в крови, снижением триглицеридов и понижением артериального давления.

Так, у участников, включавших кимчи в рацион, уровень глюкозы натощак был в среднем ниже на 1,93 миллиграммов на децилитр, триглицеридов — на 28,88 миллиграммов на децилитр, а систолическое и диастолическое давление снизилось на 3,48 и 2,68 миллиметра ртутного столба соответственно. Эти показатели считаются значимыми для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Положительный эффект наблюдался, несмотря на высокое содержание соли в продукте. Ученые предполагают, что этот фактор компенсируется действием пробиотических бактерий, возникающих в процессе ферментации. Авторы подчеркивают: все исследования проводились в Корее среди азиатского населения, поэтому необходимы новые работы в других странах, чтобы подтвердить универсальность результатов.

В мае ученые выяснили, что добавление острого перца к блюдам замедляет скорость еды и помогает снизить количество потребляемых килокалорий.