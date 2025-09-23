Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 23 сентября 2025Ценности

Дочь шеф-повара «Адской кухни» опубликовала фото в откровенном бикини

Дочь шеф-повара Гордона Рамзи Холли опубликовала фото в фиолетовом бикини
Мария Винар

Фото: @hollyramsayy

Дочь шеф-повара и ведущего программы «Адская кухня» Гордона Рамзи Холли опубликовала откровенные фото с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница телезвезды запечатлена на фоне бассейна и холма. Она позировала перед камерой, сидя на шезлонге, в фиолетовом бикини, которое состояло из бюстгальтера с золотистой подвеской в виде морской звезды и плавок со средней посадкой. Кроме того, она надела солнцезащитные очки с желтыми линзами и браслеты.

«Лето еще не закончилось!» — подписала знаменитость кадры.

В сентябре прошлого года Гордон Рамзи снялся топлес для обложки журнала Men’s Health. Тогда кулинар предстал перед камерой в спортивных шортах выше колена и облегающей майке, которую он впоследствии снял.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    Европа с начала летнего сезона закупила рекордные объемы СПГ

    Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

    Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

    Власти российского региона объявили о резко обострившейся ситуации из-за атак ВСУ

    Движение по Крымскому мосту перекрывали

    Ущерб из-за хищений у Минобороны России составил 5 миллиардов рублей

    Россиянка назвала бесящие соотечественников особенности жизни в США

    Доктор Мясников удивился ценам на один вид лекарств

    В России оценили слова Ким Чен Ына о секретном оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости