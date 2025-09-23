Долина рассказала об отношениях Агутина с умершей матерью

Лариса Долина назвала смерть матери страшной потерей для Леонида Агутина

Народная артистка России Лариса Долина рассказала об отношениях певца Леонида Агутина с его матерью. Ее слова приводит MK.RU.

Долина сообщила, что мать была близким человеком для Агутина, о чем знали в его окружении. Она подчеркнула, что смерть матери стала страшной потерей для музыканта.

«Она дала ему свет, она дала ему жизнь, ощущение счастья и свободы. Они были очень близки. Поэтому, конечно, для него это серьезная и очень страшная потеря», — заявила Долина.

Артистка назвала Агутина сильным мужчиной и пожелала ему пережить трагедию настолько спокойно, насколько это возможно.

22 сентября Леонид Агутин сообщил о том, что его мать умерла. По данным Telegram-канала Shot, Людмила Агутина умерла у себя дома, у нее было много заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Матери певца было 85 лет, она всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из московских школ.