Дрон с желто-голубой краской взорвался в столице региона России и попал на видео

Константин Лысяков
В столице Приморского края Владивостоке взорвался дрон, заполненный желтой и голубой краской. Видео с места инцидента опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как группа людей осматривает лежащий на асфальте беспилотник и достает из него емкости, после разреза которых на асфальте становится заметна краска двух цветов.

Как выяснили журналисты, коптер упал во дворе жилого дома на Кипарисовой улице. По информации издания, люди слышали громкий хлопок. Прибывшие на место спасатели оцепили территорию, после чего обломки изучила служебная собака, которая не обнаружила следов взрывчатки. Затем фрагменты летательного аппарата увезли для дальнейшего обследования.

Ранее в подмосковном Реутове взорвался один из беспилотников, летевших на Москву в ночь на 23 сентября. На появившихся в сети кадрах видно, как дрон падает на автомобильную парковку, после чего происходит яркая вспышка и громкий хлопок.

