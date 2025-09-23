Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

Курорт «Манжерок» провел финальный в 2025 году экосубботник

Сотрудники всесезонного курорта Сбера «Манжерок» провели финальный в 2025 году экологический субботник, очистив береговую линию реки Катунь в районе села Манжерок Республики Алтай. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Субботник прошел в рамках федерального проекта «Вода России». Он стал третьим и заключительным в серии мероприятий, направленных на сохранение природы Горного Алтая. Участники очищали воду от пластика и веток на прибрежной полосе, а также собирали крупные отходы выше по склону. Собранный мусор отправили на утилизацию.

Отмечается, что водоохранную зону Катуни выбрали для уборки не случайно — именно это место является любимой локацией туристов-«дикарей». После завершения туристического сезона на территории остается особенно много мусора.

Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

Акция была организована в нерабочее время на добровольной основе. В ней приняли участие более 200 сотрудников курорта. Всего волонтеры прошли около шести километров по береговой линии, расчистили свыше 21 гектара береговой зоны и собрали для переработки более семи тонн отходов.

«Для нас участие в субботниках — это не просто уборка территории. Это часть философии курорта и наше глубокое убеждение: забота о природе должна стать неотъемлемой частью жизни компании и личной ответственностью каждого сотрудника», — рассказала руководитель центра развития культуры и потенциала курорта «Манжерок» Роза Мерзлякова.

«Манжерок» ставит перед собой задачу сохранить природный баланс Алтая, гармонично интегрировать курорт в местный ландшафт и защитить окружающую среду с помощью различных программ. Особое внимание руководство уделяет возрождению лесов. Силами курорта были проведены крупнейшие в регионе лесовосстановительные работы: на площади 600 гектаров высажено 1,8 миллиона саженцев хвойных пород.