Эксперт рассказал о ядерном ультиматуме Москвы Вашингтону

Эксперт Коротченко: Россия поставила ядерный ультиматум США

Россия готова продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который истекает в феврале 2026 года, но только на один год и при условии конструктивной позиции Вашингтона. О ядерном ультиматуме США рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает «Царьград».

По его словам, шаг Москвы можно рассматривать как проявление доброй воли, но вместе с тем и как жесткий сигнал американской стороне.

Коротченко добавил, что позиция Кремля может рассматриваться как шаг навстречу возможной нормализации отношений. Он напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности обсуждать новое соглашение с Россией. Вместе с тем, уточнил он, в Москве понимают, что полноценные переговоры займут годы. Поэтому годичная отсрочка рассматривается как реальный срок, чтобы новая администрация США смогла определиться со своей позицией.

Как отмечает военный обозреватель Алексей Леонков, у Кремля есть основания для уверенности. В частности, таковыми выступают современные стратегические комплексы Российской армии, которые превосходят вооружения США, что позволяет Москве выполнять условия договора без ущерба для собственной безопасности.

«Если в течение отведенного года Вашингтон не сделает конструктивных шагов навстречу, Россия снимет с себя все обязательства по ограничению вооружений. Будущее ядерного паритета теперь полностью в руках американской стороны», — говорится в материале.

Путин 22 сентября заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после окончания срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Эту инициативу он озвучил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности. В США предложение российского лидера расценили как позитивный шаг.