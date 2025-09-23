Еще два летевших на Москву беспилотника уничтожили

Собянин заявил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли еще одну попытку атаковать Москву с применением беспилотников. Об этом в мессенджере MAX рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Он подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков работают представители экстренных служб. Другие подробности не приводятся.

Ранее ВСУ уже пытались атаковать столицу России. Тогда беспилотники также были успешно сбиты.