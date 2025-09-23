Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 23 сентября 2025Россия

Глава Минобороны Белоусов обратился к войскам в зоне СВО

Глава Минобороны России Белоусов поздравил солдат с занятием Переездного в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к войскам в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в Telegram.

23 сентября Минобороны отчиталось об установлении российскими войсками контроля над Переездным в Донецкой народной республике (ДНР). В его занятии участвовали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады.

Белоусов назвал действия личного состава бригады образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и высокого профессионализма. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет имена тех, кто отдал жизни в борьбе за национальные интересы страны.

В конце августа Белоусов сообщил об увеличении плана набора контрактников на военную службу. Он указал, что комплектование войск является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в зоне СВО.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все перекрыто из-за тебя». В Нью-Йорке задержали Макрона. Ему пришлось срочно звонить Трампу

    Раскрыт возраст самой взрослой невесты в Москве

    Выступавший в США российский комик оценил возможность эмиграции

    Раскрыто число сбитых на подлете к Москве беспилотников

    В Кремле высказались о будущих контактах Путина и Трампа

    Раскрыта новая тактика ВСУ при атаке на Москву

    ВСУ задействовали воздушные шары в массированной ночной атаке на Россию. Почему они считаются опаснее дронов?

    Губернатор сообщил о «подлом ударе» по российскому приграничью

    В Турции ответили на вопрос о связи закупок F-35 со слухами о выкупе С-400

    Глава Минобороны Белоусов обратился к войскам в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости