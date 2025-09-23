Глава Минобороны Белоусов обратился к войскам в зоне СВО

Глава Минобороны России Белоусов поздравил солдат с занятием Переездного в ДНР

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к войскам в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в Telegram.

23 сентября Минобороны отчиталось об установлении российскими войсками контроля над Переездным в Донецкой народной республике (ДНР). В его занятии участвовали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады.

Белоусов назвал действия личного состава бригады образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и высокого профессионализма. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет имена тех, кто отдал жизни в борьбе за национальные интересы страны.

В конце августа Белоусов сообщил об увеличении плана набора контрактников на военную службу. Он указал, что комплектование войск является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в зоне СВО.