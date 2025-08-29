Россия
Белоусов сообщил об увеличении плана набора на военную службу

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

В России увеличили план по набору на военную службу по контракту. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии министерства. Его слова ведомство приводит в Telegram.

По его словам, комплектование войск является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в зоне специальной военной операции (СВО). «Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели Плана комплектования в целом выполняются», — сказал министр.

В ходе заседания Белоусов также сообщил о росте занимаемой ежемесячно территории в зоне специальной военной операции примерно в два раза — с 300-400 квадратных километров до 600-700.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что за первые шесть месяцев 2025 года на службу в Вооруженные силы России поступили более 210 тысяч контрактников. Он добавил, что в добровольческие подразделения за этот же период принято свыше 18 тысяч человек.

