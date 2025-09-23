Идею о запрете артистам в России показывать отношения до брака оценили

Депутат Останина призвала побуждать молодежь вступать в брак

В России важно воспитывать молодежь и направлять их на создание союза. Уважительное отношение к семье необходимо прививать с детства, а «не просто бить по хвостам» с помощью артистов. Так инициативу по запрету известным людям показывать личные отношения до брака оценила депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с порталом «Страсти».

По ее мнению, главные лидеры мнений сейчас — это бойцы, участвующие в спецоперации, а не актеры или певцы. В России существует закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, но к неженатым артистам, публикующим личные снимки и видео в соцсетях, это не относится, заметила Останина. Также она заявила, что «запретить говорить о явлениях не означает запретить само явление».

Останина считает, что рассказ о добрачных отношениях звезд вряд ли как-то скажется на людях. Если только эксперты не будут способны доказать, что чье-либо поведение на телеканале или в сети спровоцировало человека, например, сменить пол, добавила она.

В то же время глава комитета заявила, что все это не самое главное. Вместо этого важно прививать молодежи уважительное отношение к семье и мотивировать создавать союзы, указала она. «А вот так просто бить по хвостам не даст никакого эффекта. Только прославляет автора этой инициативы», — заключила Останина.

Недавно новую инициативу о запрете артистам афишировать отношения до брака предложил глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин. Он настоял на создании закона, который ограничил бы лидерам мнений, еще не состоящим в браке, возможность афишировать свою жизнь. Тогда же Бородин привел в пример Филиппа Киркорова и Николая Баскова. По его мнению, они не женаты и продолжают пропагандировать «какие-то непонятные ценности и образ жизни».