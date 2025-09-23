Иран отказался от производства ядерного оружия

Хаменеи: Иран не намерен производить ядерное оружие

Иран не собирается производить ядерное оружие, хотя у него есть возможность это сделать. Об этом заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, передает РИА Новости.

По его словам, Иран является одной из десяти стран, которые могут производить ядерное оружие, но он в нем не нуждается. «Остальные, эти девять стран, обладают ядерной бомбой. У нас же ядерной бомбы нет и не будет, и оснований для ее использования у нас нет», — сказал Хаменеи.

Он отметил, что Тегеран увеличил уровень обогащение урана до 60 процентов, так как этого достаточно для решения «некоторых задач», которые стоят перед ним. «Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90 процентов. Поскольку нам не нужно оружие, и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно», — сказал верховный лидер.

В июле стало известно, что парламент Ирана подготовился к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления санкций со стороны Великобритании, Германии и Франции.