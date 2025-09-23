Китайское судно впервые зашло в крымский порт

FT: Китайское грузовое судно впервые зашло в порт Севастополя

Китайское грузовое судно Heng Yang 9 впервые зашло в крымский порт с момента вхождения региона в состав России в 2014 году, утверждает Financial Times (FT).

Издание указало, что хотя Китай не поддерживал западные санкции против России в части запрета использования порта Севастополя, его торговые суда ранее не заходили в гавани Крыма или новых регионов РФ.

FT со ссылкой на украинских чиновников отметило, что Heng Yang 9, которое ходит под флагом Панамы и принадлежит судоходной компании Guangxi Changhai Shipping Company, базирующейся в Гуанси, было замечено в порту Крыма как минимум трижды за последние месяцы.

Первый раз, как утверждается, контейнеровоз Heng Yang 9 находился в порту Севастополя с 19 по 22 июня. 15 августа судно также запросило заход в порт для загрузки 101 контейнера, утверждают чиновники из Офиса президента Украины.

Третий раз оно могло заходить в Севастополь 14 сентября. При этом, согласно сигналу GPS, оно находилось в порту Кавказ. Однако снимок спутника Sentinel-1 запечатлел его в тот день именно в Севастополе. Спустя три дня судно сфотографировали в Стамбуле — расположение контейнеров на нем было точно таким же, что на спутниковом снимке, указывает FT. Издание предполагает, что Heng Yang 9 мог указывать ложные данные о местоположении.

В сентябре сообщалось, что китайский порт Тешань принял уже три партии сжиженного природного газа (СПГ) с находящегося под санкциями США российского проекта «Арктик СПГ-2». Поставки в Китай помогут поддержать работу завода. Три из четырех газовозов, задействованных в поставках, в середине апреля были переименованы и поменяли флаги Панамы на российские.