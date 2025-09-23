Командиры ВСУ попали под удар «Гераней» в Черниговской области

Российский ударный дрон «Герань-2» нанес результативный удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства раскрыл, что цель была успешно поражена. В результате удара есть потери среди командиров бригады, также уничтожена военная техника.

В марте 144-я ОМБр была атакована ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Удар был нанесен по замаскированной позиции близ населенного пункта Лосевка. В результате были ликвидированы до 65 бойцов ВСУ.