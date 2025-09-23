Летевшие из ОАЭ пассажиры переночевали на полу аэропорта в российском регионе

Вылетевшие из ОАЭ в Москву пассажиры переночевали на полу аэропорта в российском регионе. Об этом сообщает «ТурДом».

По данным источника, 22 сентября летевший из Абу-Даби в столицу России Airbus А320 из-за ввода ограничений в воздушной гавани Шереметьево закружил в районе Саранска. Затем в 00:25 он приземлился на аэродроме Нижнего Новгорода.

По словам пассажиров, в Стригино людей держали на борту около трех часов, затем высадили и выдали всем матрасы. При этом вылет отложили до 14 часов.

Ранее пассажирский самолет с россиянами внезапно развернулся над Балтийским морем. Борт долетел до восточного побережья Эстонии, но был вынужден изменить маршрут.