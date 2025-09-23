Наука и техника
20:16, 23 сентября 2025Наука и техника

Lockheed Martin захотела модернизировать старые F-22

Компания Lockheed Martin захотела модернизировать старые истребители F-22
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Edgar Su / Reuters

Компания Lockheed Martin захотела модернизировать старые истребители пятого поколения F-22. Об этом сообщает издание TWZ.

Речь идет о 35 самолетах версии Block 20, которые используются для обучения пилотов. Переговоры с Пентагоном о возможности обновления истребителей ведет вице-президент и генеральный менеджер секретного научно-исследовательского и опытно-конструкторского подразделения Lockheed Martin Skunk Works О. Джей Санчес.

По его словам, истребители Block 20 следует включить в программу модернизации самолетов версии Block 30/35, предполагающую, в частности, усовершенствованные стелс-возможности, новые радары, усовершенствованный комплекс радиоэлектронной борьбы и инфракрасные датчики.

В августе западный журнал Military Watch Magazine заметил, что Военно-воздушные силы Белоруссии недавно получили усовершенствованные истребители четвертого поколения Су-30СМ2 с двигателями от самолетов Су-35 с трехмерным управлением вектором тяги, которые по ряду характеристик не уступают натовским истребителям пятого поколения F-35A.

