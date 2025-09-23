Лось пришел на дачу к россиянам и попал на видео

Лось заглянул на территорию садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Яблоневый сад» под Новосибирском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам владельца одной из дач, животное не испортило насаждение, погуляло и скрылось. Лося удалось заснять на видео: на кадрах животное идет в темноте, поворачивает голову на оператора, а затем уходит.

