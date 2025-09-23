Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:16, 23 сентября 2025Экономика

Лось пришел на дачу к россиянам и попал на видео

Лось пришел в СНТ под Новосибирском и попал на видео
Мария Черкасова

Лось заглянул на территорию садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Яблоневый сад» под Новосибирском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам владельца одной из дач, животное не испортило насаждение, погуляло и скрылось. Лося удалось заснять на видео: на кадрах животное идет в темноте, поворачивает голову на оператора, а затем уходит.

Ранее владелец пасеки в Подмосковье пожаловался на медведя, который наведывается на участок за медом. Егерям не удалось поймать зверя, на жалобы власти также не реагировали. Мужчина опасается, что зимой животное начнет питаться на помойках и охотиться на местных собак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина все чаще использует в боях роботов. Как они выглядят и к чему это может привести?

    Звезда ТНТ призвал учиться у «Аншлага» и «Кривого зеркала»

    Разгадана причина появления таинственных гигантских кратеров в Сибири

    В МВД рассказали о произошедшем в Москве взрыве

    Российского туриста развернули на границе Китая из-за одной детали в загранпаспорте

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    В России назвали критической нехватку тюремщиков

    Глава Госдепа не увидел ничего нового в жалобах НАТО на Россию

    Заколовшая российскую школьницу иностранка избежит тюрьмы

    Эвелина Бледанс отреагировала на свое полуголое фото напротив тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости