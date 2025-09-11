Пчеловод в Подмосковье пожаловался на объевшегося медом медведя

Пчеловод из Подмосковья пожаловался на разорившего улья медведя

В Подмосковье, рядом с деревней Малыгино, медведь несколько раз залез на пасеку и объелся медом. Об этом «Газете.Ru» рассказал хозяин пасеки, Константин Фрадкин.

Он рассказал, что первый случай произошел 9 августа — хозяину прислали видео с нападением медведя на пасеку с более чем 20 ульями. Медведь сначала выедал ульи полностью, затем стал снимать только верхушку с медом и уносить в сторону, где и ел. Мужчина сообщил егерям, но действий не последовало. Ульи перевезли на другую пасеку, но в начале сентября зверь вновь оказался там, при том что пасека была близко к шоссе и ферме.

Теперь оставшиеся ульи перевезли к дому, надеясь, что медведь туда не доберется. Всего пострадало 18 ульев из 46, что существенно для небольшой пасеки. Медведь выбирал самые лучшие ульи — часть пчел удалось спасти, но неизвестно, переживут ли они зиму. Франкин опасается, в следующем году медведь может начать ходить по помойкам и нападать на собак. Мужчина направил губернатору просьбу усыпить и вывезти медведя, но ответа пока нет. Он также рассказал, что просил егерей «подсидеть» зверя, но медведь оказался очень умным и избегал встречи.

