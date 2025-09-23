Меган Маркл появилась на благотворительном концерте в украшениях на миллионы рублей

Американская актриса Меган Маркл появилась на благотворительном мероприятии в украшениях на миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Жена принца Гарри посетила концерт One805LIVE! в поместье актера Кевина Костнера в США. Она появилась перед гостями в приталенном темно-синем платье с пуговицами, накладными карманами и поясом и с распущенными волосами, уложенными волнами.

Знаменитость дополнила образ золотыми часами и браслетом бренда Cartier, золотым браслетом марки Jennifer Meyer, обручальным и помолвочным кольцами с бриллиантами, а также «кольцом вечности», подаренным супругом на годовщину свадьбы. По данным издания, общая стоимость продемонстрированных Маркл украшений составляет более 237 тысяч фунтов (более 27,8 миллиона рублей).

