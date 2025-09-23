Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 23 сентября 2025Бывший СССР

Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

«Страна.ua»: Садовой нашел у себя прослушку после визита Свириденко и Стефанчука
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Садовой

Андрей Садовой. Фото: Markiian Lyseiko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что нашел прослушку в своем кабинете после визита премьер-министра Украины Юлии Свириденко, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и иностранных гостей. Его слова передает издание «Страна.ua» в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    Джиган оценил идею представить Россию на «Интервидении»

    Москвичей призвали ждать бабье лето

    Генсек НАТО сделал заявление об инциденте с истребителями в Эстонии

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости