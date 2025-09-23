Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что нашел прослушку в своем кабинете после визита премьер-министра Украины Юлии Свириденко, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и иностранных гостей. Его слова передает издание «Страна.ua» в Telegram.
Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины
