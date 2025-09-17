Мэр Львова нашел в своем кабинете прослушку

Мэр Львова нашел в телефоне своего кабинета устройство для прослушки

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что обнаружил в зарядном блоке рабочего телефона своего кабинета устройство для прослушки. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Сдали [телефон] на ремонт нашим специалистам. Они его вскрыли и обнаружили там чип для прослушки, вмонтированный туда, карту памяти и SIM-карту», — рассказал в ролике чиновнике.

Он заявил, что в настоящий момент неизвестно, причастны ли иностранные спецслужбы к прослушке в его кабинете.

Ранее прослушивающее устройство нашли в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Оно было установлено в полу квартиры. Отмечается, что в гости к бизнесмену мог приходить и сам Зеленский.