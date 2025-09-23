Россия
12:31, 23 сентября 2025Россия

Минобороны отчиталось о поражении под Одессой мест запуска дронов по Крыму

Минобороны РФ: Поражены места хранения беспилотников на аэродроме под Одессой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Поражены места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» под Одессой, с которых осуществлялся запуск дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму. Об этом отчитались в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что также был нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. По сведениям Минобороны, там осуществлялась сборка ударных беспилотников, применяемых для ударов по российским регионам.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 438 дронов самолетного типа.

До этого Минобороны заявило об ответном ударе по объектам Украины после атаки на Крым.

Украинская сторона ударила по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны подчеркнули, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последней информации, жертвами налета стали три человека, еще 16 получили различные травмы.

