Мужчина похудел на 76 килограммов и назвал семь здоровых привычек

Житель Индии похудел на 76 килограммов благодаря хорошему сну

Житель Индии Наман Чоудхари сбросил 76 килограммов, чтобы избавиться от проблем со здоровьем. О его здоровых привычках пишет Times of India.

Чоудхари рассказал, что решил сесть на диету, когда увидел, что весит 150 килограммов. Одним из важных секретов похудения он назвал хороший сон. По словам мужчины, каждый день нужно спать по семь-восемь часов, чтобы получать энергию, необходимую для тренировок.

Кроме того, индиец стал по-другому питаться. Он начал есть меньше сахара и соли, а после отказался от полуфабрикатов и фастфуда. Мужчина объяснил, что эти продукты задерживают воду в организме и приводят к вздутию живота.

Также Чоудхари научился считать калории и следить за балансом макронутриентов. Теперь в его рационе есть как и белки, так и клетчатка, чтобы наращивать мышцы и дольше сохранять чувство сытости. Для здорового пищеварения мужчина посоветовал пить по четыре литра воды в день.

Помимо этого индиец каждое утро окунает лицо в холодную воду, чтобы избавиться от отеков, которые визуально прибавляют вес. Чтобы подбородок выглядел более мужественно, он каждый день делает специальное упражнение: надувает щеки и 30 секунд перемещает скопившийся во рту воздух из стороны в сторону.

Сейчас Чоудхари весит 74 килограмма. Он заявил, что для успешного похудения важнее всего быть последовательным и дисциплинированным.

Ранее сообщалось, что житель города Хайдарабад, Индия, сбросил за год 30 килограммов, изменив свои пищевые привычки. Например, он стал реже питаться в ресторанах и начал рано ужинать.