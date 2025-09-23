Ценности
17:10, 23 сентября 2025Ценности

Мужчина сделал более ста пластик и возненавидел общение с уродливыми людьми

Британец Джимми Стоун после пластики возненавидел общение с уродливыми людьми
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: XArtProduction / Shutterstock / Fotodom

Британец Джимми Стоун сделал более ста пластик и возненавидел общение с уродливыми людьми. Его комментарии приводит The Sun.

34-летний управляющий недвижимостью рассказал, что собирается вновь улучшить внешность. Так, он готовится к мини-подтяжке лица стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (451 тысяча рублей). За последние 16 лет житель Виндзора потратил на косметологические процедуры 50 тысяч фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей). В том числе он установил виниры, перенес две ринопластики и пересадку волос и сделал инъекции ботокса и филлеров.

По словам британца, он считает свою внешность произведением искусства, над которым он постоянно работает. «Вы рассматриваете каждое несовершенство и корректируете его. Все мои друзья красивые, и я ненавижу общаться с уродливыми людьми», — заявил мужчина, отметив, что после доведения лица до идеальных параметров он займется преображением тела, а также будет искать себе пару.

В августе украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала внешность до пластики.

