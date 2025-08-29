Ценности
20:44, 29 августа 2025
Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире показала внешность до пластики

Украинская модель Анастасия Покрищук показала внешность до пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала внешность до пластики. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 783 тысячи подписчиков.

Подписчики сетевой знаменитости, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, попросили ее показать фото до трансформации. Так, девушка предстала на снимке в красном топе с глубоким декольте и цветочным принтом. При этом она продемонстрировала окрашенные в черный цвет волосы и губы и скулы естественного размера.

В свою очередь, манекенщица отметила, что любила себя и до коррекции внешности. «Любовь к себе не означает мнить себя самой лучшей и суперкрасивой. Любовь к себе — это всегда выбирать себя и делать то, что ты хочешь. Хватит мыслить по навязанным и удобным шаблонам», — обратилась она к юзерам.

Ранее в августе Анастасия Покрищук раскрыла свой рост и вес.

