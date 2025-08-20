Ценности
Украинка с самыми большими щеками в мире раскрыла свой рост и вес

Украинская модель Анастасия Покрищук заявила, что весит 49 килограммов
Фото: @justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами раскрыла свой рост и вес. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 783 тысячи подписчиков.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, ответила на вопросы подписчиков о параметрах тела. Так, она отметила, что ее рост составляет 170 сантиметров, а вес — 49-50 килограммов. При этом манекенщица продемонстрировала селфи в облегающем черном платье.

Ранее в августе Анастасия Покрищук высказалась о красоте своей внешности. Также она показала лицо без макияжа.

