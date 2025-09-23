На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

Суд арестовал восемь объектов недвижимости СПбГУП

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал восемь объектов недвижимости по иску Генпрокуратуры к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела в картотеке суда.

Арест наложен на общежитие на 1,2 тысячи мест, учебный корпус площадью 46 тысяч квадратных метров, нежилое здание корпуса №3 площадью 490 квадратных метров, нежилое здание танцевального павильона площадью 205 квадратных метров, нежилое здание корпуса №4 площадью 894 квадратных метров, а также здание гаража, трансформаторной подстанции и учебно-бытового корпуса с гостиницей.

Росреестру запрещено регистрировать права на здания по решению суда. Первое заседание суда должно состояться 20 ноября. Ответчиками выступают Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и университет, третьими лицами привлечены ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов. Обвинение считает, что право собственности ФНПР на общежитие, учебные корпуса и другие объекты было зарегистрировано с нарушениями.

Ректор Запесоцкий обвиняется в использовании университета в личных целях для обогащения за счет федеральных субсидий и средств, поступивших от студентов в качестве оплаты за обучение. Также в Генпрокуратуре считают, что ректор университета завышает затраты на приобретение оборудования, рекламные мероприятия, оплату коммунальных услуг и другие статьи расходов.