Генпрокуратура решила изъять имущество петербургского вуза

«Ъ»: Генпрокуратура решила изъять имущество СПбГУП в доход государства

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о возвращении в государственную собственность имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации издания, ректор Александр Запесоцкий обвиняется в использовании университета в личных целях для обогащения за счет федеральных субсидий и средств, поступивших от студентов в качестве оплаты за обучение.

Согласно данным ведомства, ежегодный доход СПбГУП составляет от 0,5 до 1 миллиарда рублей. По мнению Генпрокуратуры, ректор университета завышает затраты на приобретение оборудования, рекламные мероприятия, оплату коммунальных услуг и другие статьи расходов.

Ранее ряд российских университетов получили требования прокуратуры представить обширную документацию для проведения проверки со сроком сдачи в День знаний — 1 сентября к 15:00. Прокурорские запросы есть в распоряжении редакции.