Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:49, 22 сентября 2025Силовые структуры

Генпрокуратура решила изъять имущество петербургского вуза

«Ъ»: Генпрокуратура решила изъять имущество СПбГУП в доход государства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о возвращении в государственную собственность имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации издания, ректор Александр Запесоцкий обвиняется в использовании университета в личных целях для обогащения за счет федеральных субсидий и средств, поступивших от студентов в качестве оплаты за обучение.

Согласно данным ведомства, ежегодный доход СПбГУП составляет от 0,5 до 1 миллиарда рублей. По мнению Генпрокуратуры, ректор университета завышает затраты на приобретение оборудования, рекламные мероприятия, оплату коммунальных услуг и другие статьи расходов.

Ранее ряд российских университетов получили требования прокуратуры представить обширную документацию для проведения проверки со сроком сдачи в День знаний — 1 сентября к 15:00. Прокурорские запросы есть в распоряжении редакции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    В Дании испугались беспилотников в небе над столицей

    Генпрокуратура решила изъять имущество петербургского вуза

    В московском аэропорту отменили шесть рейсов

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву вражеского беспилотника

    Российский боец пронес раненого товарища под угрозой удара ВСУ и попал на видео

    В Германии раскрыли возможные последствия войны с Россией

    Жильцы одного из крупнейших домов Петербурга пожаловались на фекальный потоп

    Военкор объяснил пролет самолета на крайне низкой высоте над Новой Москвой

    Трусова рассказала о страхе во время родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости