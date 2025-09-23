Наука и техника
17:34, 23 сентября 2025

На Западе заявили о «делающей историю» Литве из-за бронеавтомобиля

Army Recognition: Литва «делает историю», начиная производство бронемашин Taurus
Литва представила первую бронемашину местного производства Taurus 4-1, которая «делает историю» страны. Об этом заявило западное издание Army Recognition.

О выпуске первой машины стало известно 21 сентября. Разработка компании Aurida Engineering относится к минозащищенным бронеавтомобилям класса Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP). Прототип Taurus построили за пять месяцев. Отмечается, что производство начнут на мощностях, которые позволяют ежегодно выпускать 120 машин стоимостью более 500 тысяч евро каждая.

«Программа была начата с заявленным намерением укрепить обороноспособность Литвы в нынешних условиях, а также позиционировать автомобиль для экспорта в страны Европы и страны-партнеры по НАТО», — говорится в сообщении.

Двухосные машины планируют оснащать американскими дизельными двигателями Cummins мощностью до 480 лошадиных сил с немецкими коробками передач ZF. Машина весом 13,5 тонны может перевозить семь десантников. Броня Taurus обеспечивает защиту от обстрела патронами 7,62х51 миллиметра, а корпус выдерживает взрыв устройства мощностью 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.

Ранее в сентябре в Китае заметили новый бронеавтомобиль, похожий на российский MRAP КамАЗ-63968 («Тайфун-К»). Трехосная машина могла получить шасси тактического грузовика Shaanxi HMV3.

