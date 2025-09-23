Россия
23:03, 23 сентября 2025Россия

Над российским городом прозвучала серия взрывов

Shot: Таганрог атаковали дроны ВСУ, над городом прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Над Таганрогом прогремели взрывы, в небе над городом видны вспышки и дым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Как рассказали очевидцы, в общей сложности прогремело от пяти до семи взрывов, также были слышны звуки сирены, предупреждающей о воздушной опасности.

Официальная информация пока не поступала.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Белгородскую область. Под удар попали города Валуйки и Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

