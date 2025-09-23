Над Трампом перестали смеяться

Politico: Лидеры перестали смеяться над Трампом, поскольку не могут им управлять

Иностранные лидеры перестали смеяться над президентом США Дональдом Трампом, поскольку не верят, что могут управлять им. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Когда президент Дональд Трамп выступал перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций во время своего первого президентского срока, он выступил против глобализма, вызвав насмешки, которые на мгновение прервали его выступление. Сейчас никто не смеется», — говорится в материале.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, «ничто из этого больше не забавно». Как он отметил, другие лидеры также не верят, что могут управлять Трампом. Источник добавил, что они все еще пытаются, но на этот раз американский лидер демонстрирует непредсказуемость, что никакое количество комплиментов и подарков этого не изменит.

Ранее стало известно, что в ходе своей речи на Генассамблее ООН Трамп собрался затронуть вопрос завершения международных конфликтов и возрождения мощи США. Кроме того, глава Белого дома вспомнит и обо всех своих «исторических достижениях» за восемь месяцев, которые он находится на посту.