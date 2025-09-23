Забота о себе
19:27, 23 сентября 2025Забота о себе

Названы пять признаков ложного друга

Психолог Северино: Ложный друг постоянно использует лесть
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Devin Avery / Unsplash

Психолог Сильвия Северино заявила, что ложного друга можно распознать по пяти признакам. Ее слова приводит издание El Economista.

Первым признаком ложного друга Северино назвала постоянное использование лести. Также стоит насторожиться, если человек появляется исключительно в хорошие времена, добавила она.

Кроме того, по словам специалистки, лучше распрощаться с приятелем, который постоянно разбалтывает секреты. Заключительными двумя признаками плохого друга она назвала то, что человек использует манипуляции и по-разному ведет себя наедине с приятелем и в компании других людей. Например, он может быть дружелюбным наедине, но в присутствии других он кажется холодным, пояснила Северино.

Ранее психолог Оливия Косс рассказала, как справиться с прокрастинацией. По ее словам, нельзя ругать себя за непродуктивность.

