Власти российского региона объявили о резко обострившейся ситуации из-за атак ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Ситуация из-за атак ВСУ резко обострилась

В Белгороде и Белгородском районе резко обострилась ситуация из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в то время как в некоторых муниципалитетах области положение стабилизировалось, в столице региона интенсивность атак ВСУ возросла.

«Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага (...) К большому сожалению, были ранены 16 мирных жителей», — объявил представитель власти.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили почти 70 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над 10 регионами России. Атакам подверглись десять субъектов, среди которых Московский регион, Крым, Саратовская и Самарская области, а также приграничные территории.