Погоня после кортежа с мигалками в центре Москвы попала на видео

Появилось видео погони за подростком на Jaecoo по тротуару в центре Москвы

В центре Москвы произошла полицейская погоня за подростком, который ехал по тротуару на родительском кроссовере Jaecoo. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видео.

На кадрах видно, как колонна машин пропускает кортеж с мигалками. В этот же момент водитель иномарки решает срезать путь и объехать образовавшуюся пробку по тротуару — за ним параллельно следует машина ДПС. При выезде с пешеходной части нарушитель врезается в столб, а затем в служебное авто. В этот момент его и пассажира задерживают.

Как уточняет Telegram-канал, за рулем Jaecoo был несовершеннолетний. Машину он взял у родителей.

Теперь молодому человеку грозит уголовное дело, а его родителям — крупный штраф.

Ранее в Липецке инспекторы ДПС ранили 16-летнего подростка во время погони со стрельбой.