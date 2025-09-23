Экономика
17:41, 23 сентября 2025

США вложат миллиарды долларов в экономику постсоветской страны

Казахстан и США подписали соглашения об инвестициях на 5,2 миллиарда долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Крупные компании Казахстана и США договорились о многомиллиардных инвестициях американских корпораций в экономики постсоветской республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Касыма-Жомарта Токаева Руслан Желдибай, его слова приводит ТАСС.

Соглашения были достигнуты в рамках визита лидера Казахстана в Нью-Йорк. В американском городе он провел торговые переговоры со своим коллегой — Дональдом Трампом. В ходе деловой встречи были подписаны в общей сложности 11 сделок и меморандумов, уточнил Желдибай.

Достигнутые двусторонние договоренности охватывают ряд важных отраслей экономики Казахстана. Речь идет в том числе о транспортной, логистической, энергетической сферах, а также о сегменте информационных технологий. «Документы предусматривают инвестиции в экономику нашей страны на сумму в 5,2 миллиарда долларов», — резюмировал Желдибай.

Ключевой сделкой стало соглашение о поставках 300 грузовых локомотивов американской компании Wabtec. Стоимость соглашения составила 4,2 миллиарда долларов. Производством техники займутся на заводе корпорации в Казахстане, который работает с 2009 года. К настоящему времени, уточнили в пресс-службе Токаева, уровень локализации на этой производственной площадке достиг 45 процентов. Сделка предусматривает не только выпуск, но и сервисное обслуживание транспортных средств.

