Постсоветская страна заключила с США многомиллиардную торговую сделку

Минторг США объявил о крупнейшей сделке с Казахстаном по локомотивам на $4 млрд

Власти США и Казахстана заключили многомиллиардную сделку по локомотивам. Об этом заявил глава американского Министерства торговли (Минторга) Говард Лютник, его слова приводит РБК.

Эта сделка стала крупнейшей для двух стран в этой сфере, уточнил руководитель ведомства США. Ее стоимость составила 4 миллиарда долларов. На этом фоне Лютник заявил об «огромном успехе» американской тяжелой промышленности. «Эта сделка обеспечивает мощную поддержку одной из наших важнейших отраслей промышленности», — констатировал министр.

Достичь соглашения удалось в ходе переговоров президента США Дональда Трампа с его коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Последний сейчас находится с официальным визитом в Нью-Йорке. В пресс-службе Токаева ранее оценили стоимость достигнутого торгового соглашения в 4,2 миллиарда долларов.

Производством 300 грузовых локомотивов для Казахстана займутся сотрудники американской компании Wabtec. Сделка предусматривает не только выпуск этой техники в центральноазиатской стране, но и сервисное обслуживание транспортных средств. Завод Wabtec в Казахстане работает с 2009 года. Уровень локализации производства на этой промышленной площадке к настоящему времени достиг 45 процентов, резюмировали в пресс-службе Казахстана.

Власти США продолжают наращивать свой торгово-экономический потенциал не только в Центральной Азии. Ранее руководство Соединенных Штатов обязалось выделить Армении 145 миллионов долларов на реализацию крупного инфраструктурного проекта, получившего название «Дорога Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP). Он представляет собой транспортный коридор, пролегающий через территорию Армении. Этот проект соединит Азербайджан с его Нахичеванской автономией, окруженной Арменией, Ираном и Турцией. Страны при участии Вашингтона планируют построить железные и автомобильные дороги, нефте- и газопроводы, а также способствовать развитию инфраструктуры связи.