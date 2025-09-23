Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:24, 23 сентября 2025Путешествия

Прокуратура начала проверку из-за задержки десятков рейсов в Шереметьево

Транспортная прокуратура начала проверку после задержки 48 рейсов в Шереметьево
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки десятков рейсов в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Там подчеркнули, что следят за тем, чтобы права пассажиров соблюдались. По данным на утро 23 сентября, в Шереметьево задерживаются 48 рейсов.

Накануне в аэропорту Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет, 6 рейсов были отменены. В других московских аэропортах тоже отмечались задержки, хоть там и не вводились ограничения. Во Внуково задержали вылет 6 рейсов и прилет 15, в Домодедово — прилет 9 рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    На Украине захотели привлечь принца Саудовской Аравии к постройке школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости