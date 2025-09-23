Прокуратура начала проверку из-за задержки десятков рейсов в Шереметьево

Транспортная прокуратура начала проверку после задержки 48 рейсов в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки десятков рейсов в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Там подчеркнули, что следят за тем, чтобы права пассажиров соблюдались. По данным на утро 23 сентября, в Шереметьево задерживаются 48 рейсов.

Накануне в аэропорту Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет, 6 рейсов были отменены. В других московских аэропортах тоже отмечались задержки, хоть там и не вводились ограничения. Во Внуково задержали вылет 6 рейсов и прилет 15, в Домодедово — прилет 9 рейсов.