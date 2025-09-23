Раскрыты популярные у россиян хобби

Исследование ОК и НАФИ: Более половины россиян осваивают хобби в соцсетях

Больше половины опрошенных россиян освоили новые хобби с помощью социальных сетей. Такой вывод был сделан в ходе исследования, проведенного социальной сетью «Одноклассники» и Аналитическим центром НАФИ. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Было изучено, как россияне проводят свободное время, какие виды хобби предпочитают и где ищут идеи и вдохновение для творчества. В опросе приняли участие более пяти тысяч жителей 16 городов-миллионников России. Выяснилось, что большинство опрошенных интересуются прикладными хобби — это направление занимает третье место по популярности после спорта и садово-дачных работ.

При этом большинство респондентов оказались самоучками: 56 процентов опрошенных обучались самостоятельно, используя социальные сети. Треть участников (30 процентов) освоили свое хобби с помощью старших наставников. Старшее поколение (в возрасте 55 лет и старше) характеризуется преимущественно семейной традицией в освоении хобби.

Также было выявлено, что более половины жителей крупных городов (54 процента) занимаются хобби, связанными с текстилем (шитье, вязание, вышивка). На втором месте по популярности — декоративно-прикладное искусство (украшения, предметы декора, роспись, картины по номерам) — 39 процентов. Деревообработка (18 процентов) и кастомизация вещей (10 процентов) — следующие по популярности среди хобби опрошенных. Среди женщин наиболее распространено текстильное рукоделие (76 процентов), а среди мужчин — столярное дело и резьба (42 процента).

