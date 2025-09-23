Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:30, 24 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Водителям назвали точную дату для смены резины на зимнюю

Автоэксперт Родионов: Москвичам стоит начинать менять резину с 26 октября
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Решение о том, когда «переобувать» автомобиль, необходимо принимать, ориентируясь на погоду, поэтому в осенний период автовладельцам стоит почаще просматривать прогнозы погоды. Такую рекомендацию дал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал точную дату для смены резины на зимнюю.

Планировать поездку на автосервис, по словам эксперта, необходимо, когда только среднесуточная температура будет приближаться к плюс 5-7 градусам.

«Подробнее объясню, что значит термин "среднесуточная температура". Например, днем обещают плюс 10, а ночью всего плюс 5. Значит, сложив два этих показателя и разделив пополам, получим 7,5 градуса — можно менять шины. То есть, даже если днем довольно тепло, но ночью прохладно, стоит "переобуться"», — отметил автоэксперт.

Материалы по теме:
Штраф за управление автомобилем без страховки ОСАГО: сумма, как проверить полис
Штраф за управление автомобилем без страховки ОСАГО:сумма, как проверить полис
25 августа 2025
День дальнобойщика в 2025 году: дата, история и традиции профессионального праздника
День дальнобойщика в 2025 году:дата, история и традиции профессионального праздника
29 августа 2025

Для европейской части страны сезон смены резины на зимнюю начинается чаще всего в середине октября, указал собеседник «Ленты.ру». Если верить долгосрочным прогнозам погоды, то москвичам можно ориентироваться на последнюю неделю октября — примерно с 26-27 числа, считает он. Жители северной столицы, скорее всего, поедут в сервис на неделю раньше — примерно с 20 октября.

«Прогноз для центральных регионов пока такой, что похолодание начнется довольно рано, поэтому лучше ориентироваться на 6-8 октября. Уральские и сибирские автовладельцы могут планировать смену резины с 8-10 октября. Но погода в межсезонье очень переменчива. Необходимо регулярно следить за погодой и не затягивать с визитом на сервис», — подчеркнул эксперт.

Вопрос с покупкой зимних шин Родионов посоветовал закрыть раньше начала «горячего» сезона и ажиотажного спроса. Крайним сроком для приобретения колес он назвал сентябрь — начало октября, добавив, что в это время на онлайн и офлайн площадках уже представлен максимально широкий ассортимент шин 2025 года выпуска. Кроме того, в этот период продавцы и производители часто запускают различные акции. Собеседник «Ленты.ру» также заявил, что резина — это не тот товар, на котором стоит экономить.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал о том, что о смене резины на зимнюю стоит задуматься на стыке октября и ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    Раскрыты главные составляющие отличного секса

    Европе подобрали оружие против российских Т-72

    Мужчина решил увеличить пенис и не пережил операцию

    В МИД назвали угрожающие последствия милитаризации Германии

    Британский аналитик оценил состояние российской экономики

    На Западе заявили о зависимости ЕС от России

    Наводивший ракеты ВСУ на сослуживцев российский солдат объявлен в розыск

    Россиян предупредили о скрытых рисках чая

    Водителям назвали точную дату для смены резины на зимнюю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости