Московским водителям назвали подходящее время для смены летней резины

Синоптик Тишковец: О смене резины стоит задуматься на стыке октября и ноября

Бабье лето в Москве подходит к концу, со следующей недели синоптики прогнозируют первую волну похолодания. Когда столичным водителям стоит задуматься о смене резины, «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как напоминает метеоролог, менять летнюю резину на зимнюю необходимо, когда среднесуточная температура установится ниже пяти градусов тепла. Как правило, до таких показателей в Москве холодает на стыке октября и ноября. Именно в этот период, как отметил Тишковец, наступает так называемая «автомобильная» осень.

Дожидаться первых снегопадов беспечно, к зимнему сезону надо готовиться заранее, предупредил водителей автоэксперт Илья Иванский. Кроме того, рекомендуется заблаговременно сложить в багажник провода для прикуривания и буксировочный трос. Также не помешает обновить антикор, щетки стеклоочистителя, залить зимний стеклоомыватель и приобрести бустер для запуска автомобиля при севшем аккумуляторе.